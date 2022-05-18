В МВД по Татарстану прокомментировали инцидент с мужчиной, который ворвался в школу в неадекватном состоянии

В Набережных Челнах мужчину, который пришел в неадекватном состоянии в одну из школ города, арестовали на трое суток. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Инцидент произошел вчера, 17 мая. Полицейские задержали мужчину 1982 года рождения и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

В отношении его вынесли административный материал по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (20.21 КоАП РФ). Суд арестовал мужчину на трое суток.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одну из школ в Набережных Челнах пришел мужчина с ножом. Он якобы хотел разобраться с обидчиками сына. Дальше турникетов мужчину не пустили. Он начал ругаться с вахтершей, которая просила убрать нож из рук и положить его в пакет.



Татьяна Леухина