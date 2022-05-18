В Челнах мужчина с ножом пришел в школу, чтобы разобраться с обидчиками сына

Фото: Максим Платонов

Сегодня в одну из школ в Набережных Челнах пришел мужчина с ножом. Сообщается, что он хотел разобраться с обидчиками своего сына.

История началась с того, что 11-летний сын мужчины вовремя не вернулся после уроков. Из-за этого мать начала паниковать и выяснять, куда делся ребенок. Через знакомых женщина выяснила, что мальчика видели в грязных брюках, а до этого он жаловался, что его пинали в школе.

Для разборок с обидчиками мужчина взял кухонный нож и пришел в школу. Дальше турникетов мужчину не пустили. Сообщается, что он начал ругаться с вахтершей, которая просила убрать нож из рук и положить его в пакет.

Мужчина не успокоился и после того, как ему сказали, что его ребенок ушел из школы сразу после уроков. Чтобы усмирить дебошира, на место выехали сотрудники полиции. Ближайшие 10 суток мужчина проведет в СИЗО.

Сотрудники полиции пообщались и с ребенком, который рассказал, что в школе его не обижали, а штаны он испачкал во время прогулки.

Артем Гафаров