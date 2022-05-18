Перезапущенный «Москвич» будет работать на электродвигателе

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, аналитики прогнозируют, что уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях.

Фото: mintrans.gov.ru

16 мая директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве может начаться уже в этом году.

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в АвтоВАЗе переходит в собственность России в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе в собственности Москвы будут производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе планируется выпускать электромобили. Кроме того, сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.



Максим Кокунин