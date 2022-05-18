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Перезапущенный «Москвич» будет работать на электродвигателе

14:40, 18.05.2022
Перезапущенный «Москвич» будет работать на электродвигателе
Фото: ru.wikipedia.org

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, аналитики прогнозируют, что уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях.

Фото: mintrans.gov.ru

16 мая директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве может начаться уже в этом году.

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в АвтоВАЗе переходит в собственность России в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе в собственности Москвы будут производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе планируется выпускать электромобили. Кроме того, сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.

Максим Кокунин
АвтоПромышленностьМашиностроение

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