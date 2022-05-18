В Казани 36% родителей планируют отвести ребенка к психологу

36% казанских родителей планируют отвести своего ребенка к психологу в ближайшее время. Инициаторами обращения к психологу чаще выступают мать и отец (33% и 18% соответственно), а еще учителя или воспитатели (21%), согласно результатам исследования цифровой платформы «Мой Сервис Мед», предоставленным «Реальному времени».

По мнению 40% родителей, на психологическое состояние ребенка влияет ситуация в семье. 73% респондентов считают, что детям передается стресс, который испытывают родители. Треть опрошенных при этом подтвердили, что в последнее время переживали тревожность и растерянность, 34% — эмоциональное выгорание и бессилие, каждый пятый — страх и стресс.

Часто родители обсуждают психологические проблемы ребенка с бабушками и дедушками (31%) или супругом (35%). Каждый пятый ищет информацию о ментальных проблемах детей в социальных сетях или на форумах. Только 6% казанцев обсуждают проблемы с самим ребенком, чаще это делают родители детей дошкольного возраста (3-7 лет).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Половина родителей из Казани считают, что агрессивность и приступы злости — одни из наиболее важных тем для похода к психологу. Среди «популярных» проблем — трудности в общении со сверстниками (25%), страхи и фобии (15%), апатия и плаксивость (14%), ложь и воровство (17%), а также проблемы с питанием (11%). Реже всего обращаются к детскому психологу из-за зависимостей и плохой успеваемости.

По мнению почти половины родителей (45%), водить детей к психологу следует с подросткового возраста 11—14 лет. При этом только четверть мам и пап сами посещали психолога, а еще 41% — планируют сделать это в будущем.

— Абсолютное большинство опрошенных родителей (67%) хотят, чтобы в программу ОМС была включена программа по поддержке психологического здоровья детей, а выбирая программу семейного ДМС, 35% российских родителей хотели бы добавить семейного терапевта или психотерапевта в полис, — прокомментировала бизнес-лидер команды «Мой Сервис» Светлана Бери.

Фото: kzn.ru (архив)

В опросе приняли участие 1 293 российских родителя. Регионы исследования — вся Россия, более 100 тысяч городов. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2022 года.

Маргарита Головатенко