В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 49%

На сегодняшний день в Татарстане сдано 1,3 млн «квадратов» жилья, что составляет 49% от годового плана и 128% к уровню прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильшат Гимаев.



По его словам, в Татарстане произошел практически полный переход на проектное финансирование. На счета эскроу приходится почти 97% объектов, остальные 3%, или 124 тысячи кв.м, в этом году планируют достроить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гимаев отметил, что в январе 2022 года коммерческое жилье было продано на сумму 7,7 млрд рублей, в феврале — 10,9 млрд, в марте — 8,2 млрд. В апреле показатель составил 3,4 млрд, его падение связано с изменением ключевой ставки.

Напомним, всего в этом году в Татарстане планируют построить 2,75 млн «квадратов» жилья. В том числе его должны получить 697 семей на сумму 1,2 млрд рублей: 600 детей-сирот, 40 многодетных и 50 молодых семей и др.

Диана Жиленкова