Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни и Дагестана

Фото: Максим Платонов (архив)

Ралли «Шелковый путь» впервые пройдет по территории России со стартом в Астрахани и финишем на Красной площади в Москве, сообщили организаторы.



Впервые в современной истории автомобильного спорта Дагестан и Чеченская Республика примут у себя соревнования по ралли-рейдам. Гонщики также посетят Грозный, Элисту, Волгоград и Липецк. В Москве на Красной площади состоится церемония закрытия.

Участникам предстоит проехать 4 380 километров, протяженность спецучастков — 2 800 километров. Гонка стартует 6 июля, завершится 16 июля.

Участие в ралли уже подтвердил Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»), мотогонщица Анастасия Нифонтова и другие пилоты. Предыдущие издания ралли проходили по территории России, Казахстана, Туркмении, Китая и Монголии.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле прошлого года экипаж Дмитрия Сотникова выиграл в ралли-рейде «Шелковый путь» в разряде грузовиков. Сотников преодолел финальный участок длиной 132,74 км за 1 час 29 минут 29 секунд — у него был третий результат. Вторым в общем зачете стал белорус Сергей Вязович на МАЗе — он преодолел последнюю дистанцию за 1 час 28 минут 14 секунд. Третье место занял россиянин Антон Шибалов. Он показал второе время на финальном спецучастке.

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Маргарита Головатенко