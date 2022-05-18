Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим количеством заявок на премии в области качества

Татарстан оказался в пятерке регионов с наибольшим количеством заявок на премии в области качества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.



Больше всего заявок поступило из Москвы, за ней следуют Санкт-Петербург и Московская область, на четвертом месте — Челябинская область.

В подаче на премии правительства России в области качества лидируют предприятия в сфере услуг, образования, машиностроения, химической промышленности и пищевой промышленности, уточнили в Роскачестве.

Премии правительства РФ в области качества учредили 12 апреля 1996 года. Их присуждают ежегодно на конкурсной основе организациям, которые достигли значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а еще за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Маргарита Головатенко