Исполком Челнов объявил конкурс на должность главы Центрального района

Исполком Набережных Челнов объявил конкурс на должность главы Центрального района, сообщает chelny-biz.ru.



Назначенцу обещают заработную плату от 41 до 49 тысяч рублей и ненормированный рабочий день, а еще командировки, которые будут занимать 30% служебного времени. В перечень должностных обязанностей включен 31 пункт — это общее руководство, личные приемы граждан, анализ общественно-деловой ситуации в районе, внесение предложений руководителю исполкома и прочее.

Согласно условиям конкурса, обязательный стаж государственной службы конкурсанта должен быть не менее двух лет, а стаж работы должен составлять не менее четырех лет. Прием документов начался сегодня, он продлится до 6 июня, конкурс проведут спустя несколько дней — 9 июня.

Бывший глава района Искандар Галимов скончался в апреле. Он ушел из жизни во время Авачинского лыжного марафона на Камчатке. Перед стартом Галимов не жаловался на состояние здоровья. Он почувствовал себя плохо после того, как прошел примерно 40 км трассы. Медикам не удалось спасти его жизнь.

Галимов возглавил администрацию Центрального района исполкома Челнов в марте 2012 года. Имел различные награды, в том числе нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2002), почетную грамоту мэра города (2004, 2010), благодарственное письмо Кабинета министров Татарстана (2015) и другие.

Маргарита Головатенко