В Казани в понедельник произошло 163 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани 16 мая произошло 163 ДТП, в пяти случаях пострадали люди. В городе зарегистрировали три наезда на перехода и два столкновения.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали восемь водителей в пьяном состоянии и еще четырех водителей, у которых не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставили пять граждан — их подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 15 мая, произошло 92 ДТП, из которых шесть с пострадавшими. В столице Татарстана зарегистрировали два наезда на стоящие автомобили, наезд на стоящий транспорт с последующим наездом на пешехода, два падения пассажиров в общественном транспорте и столкновение автомобилей. Семь водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения.

Маргарита Головатенко