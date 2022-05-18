В казанском парке «Черное озеро» установили пять дог-боксов

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Казани в парке «Черное озеро» появились пять дог-боксов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Такие урны требуются для поддержания чистоты в парке. Для того, чтобы воспользоваться дог-боксом, потребуется взять из верхнего отсека пакет, надеть его на руку, собрать отходы, перевязать пакет и поместить его в нижний отсек урны.

В Дирекции парков и скверов Казани напомнили, что на сегодняшний день дог-боксы есть в нескольких общественных пространствах города. Это Горкинско-Ометьевский лес, бульвар по улице Фучика и парк «Комсомолец».

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2017 году казанские зоозащитники потратили около 60 тысяч рублей на установку дог-боксов в Горкинско-Ометьевском лесу. Они разместили здесь пять конструкций с пакетиками и урнами.

Дарья Акимова