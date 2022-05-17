В Минобрнауки России рассказали о наиболее востребованных специальностях в стране

Фото: Дмитрий Резнов

В Минобрнауки России назвали наиболее востребованные специальности в России за последние 2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации министерства, наиболее востребованными являются инженерные и технические специальности, педагогические, общественные, медицинские, математические и естественные, а также сельскохозяйственные направления подготовки. Также активно развивается все, что связано с генетическими технологиями, радио- и микроэлектроникой, робототехникой.

В ведомстве рассказали, что при планировании бюджетных мест учитывается эффективность трудоустройства выпускников вузов, потребности рынка труда, потенциал образовательной сети и вузов, а также предложения, полученные от российских регионов.

Фото: yandex.ru/maps

В начале мая стало известно, что российские вузы получили более 590 тысяч бюджетных мест на 2023/24 учебный год. Более 70% отдали региональным вузам. Самое большое количество пришлось на инженерные и технические направления подготовки — 245 тысяч мест.

Дарья Акимова