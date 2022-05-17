В Татарстане представили систему TatTVR для вещания ТВ и радио на смартфонах и SmartTV

Фото: скриншот сайта

Сегодня в Казани прошла презентация сервиса TatTVR. Она позволяет транслировать региональные телевизионные и радиоэфиры на SmartTV и смартфоны на iOS и Android.

Приложение доступно для скачивания через App Store и Google Play. Сейчас в нем доступны 10 эфиров: 5 телеканалов и 5 радио. Пользователи приложений смогут посмотреть каналы ТНВ, «Эфир», «Татарстан-24», «Майдан» и «Шаян ТВ».

Фото: скриншот приложения

Главная страница приложения представляет из себя простую сетку эфиров, которые можно смотреть или слушать. Другого функционала, помимо расписания передач, на данный момент в приложении нет.

Сейчас приложение в AppStore оценили всего три человека — у приложения стоят пять баллов из пяти. Комментарий от пользователей всего один.

— Очень удобное приложение. Работает быстро. И программа передач есть, — отмечает автор комментария.

Артем Гафаров