АСВ взыскивает с контролировавших НАСКО лиц 1,6 миллиарда рублей убытков

Фото: АО «НАСКО»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении контролировавших АО «Национальная страховая компания «Татарстан» (НАСКО) лиц к ответственности. А именно — с требованием возместить убытки, сообщили «Реальному времени» в АСВ

В заявлении, направленном в суд 13 мая, их размер обозначен в 1,6 млрд рублей. В качестве ответчиков же фигурируют четверо: предполагаемый конечный бенефициар Александр Кондратенков, а также Александр Артамонов, Эдуард Кабаков и Александр Муратов, руководившие страховой компанией. К примеру, Кабаков занимал пост ее гендиректора в 2011—2019 годах.

В ходе конкурсного производства страховщика установлено, что контролировавшие эту организацию лица неправомерно замещали ликвидные активы (денежные средства, права требования к рыночным компаниям) на заведомо невозвратные права требования. В результате АО были причинены убытки. Эти обстоятельства являются основанием для их привлечения к гражданско-правовой ответственности. Агентство отмечает, что и в дальнейшем будет «принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы страховой организации».

Фото: asv.org.ru

Напомним, «Национальная страховая компания «Татарстан» (НАСКО) была третьим по величине страховщиком в республике и одним из лидеров ОСАГО в РФ. У нее был самый большой уставный капитал среди региональных страховщиков (900 млн рублей) и 125 филиалов в Татарстане и других регионах. Доля на российском рынке составляла 0,33 процента. Но в последние годы финансовая устойчивость «Национальной страховой компании «Татарстан» серьезно пошатнулась. По мнению участников рынка, одной из причин этого стали связи с рухнувшими банками из группы Роберта Мусина: НАСКО владела крупнейшим пакетом «ИнтехБанка» и долей в «Радиотехбанке». Кроме того, она оказалась серьезно закредитована.

В августе 2017 года НАСКО покинул один из крупнейших акционеров — «Ак Барс Банк», которому принадлежало 25% ее уставного капитала. Осенью того же года более трех четвертей доли активов «Национальной страховой компании «Татарстан» приобрела столичная «Опора», которая вскоре сама лишилась лицензии. СМИ называли ее владельцем (как и страховых компаний «Респект», «Ангара» и ряда других) Кондратенкова.

А 15 мая 2019 года Центробанк отозвал часть лицензий «за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг» и у НАСКО. В страховщике была введена временная администрация, которая инициировала его банкротство. Руководитель временной администрации Денис Корякин уже тогда заявлял в татарстанском арбитраже, что в НАСКО в преддверии отзыва лицензии выводились активы.

Любовь Шебалова