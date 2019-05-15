Опубликован приказ о назначении временной администрации татарстанской страховой компании НАСКО

15 мая в АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) была введена временная администрация, срок действия — полгода. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Руководитель временной администрации — Денис Корякин, консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Напомним, сегодня Центробанк отозвал часть лицензий у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО).

Отмечается, что отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных.

