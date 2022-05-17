Замглавы Минсельхоза Татарстана Хабипов считает, что меры поддержки «извратили» фермеров

Фото: пресс-служба ККИ

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов заявил, что фермеров «извратили» меры поддержки и пособия.

По его словам, республика нуждается в крупных мерах поддержки от государства для закрепления молодежи в селах, однако не все из них оценили фермеры. Чиновник отметил, что некоторые сельские жители нигде не работают и живут на одно пособие. При этом они не ведут огороды, не выращивают скот и не содержат птиц.

Хабипов подчеркнул, что появилось целое поколение людей, которые ни одного дня не проработали. Он считает, что пособие по безработице для фермеров нужно отменить. В 2022 году размер пособия в Татарстане составляет 1,5—12,7 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Хабипов рассказал, что в Татарстане наблюдается отток людей из сельской местности. В 2020 году из села уехали примерно 3 тысячи человек. В селах республики доля трудоустроенных за последние 3 года молодых людей в возрасте до 30 лет составляла всего 9%.



Дарья Акимова