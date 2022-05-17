В Челнах осудили преступников, укравших с завода КАМАЗ имущество на 4,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах городской суд вынес приговор девяти гражданам, похитившим с завода КАМАЗ запчасти на сумму около 4,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам суда, они совершили преступление через лаз в бомбоубежище на территории площадки, где производился демонтаж неэксплуатируемого АБК, расположенного за периметром охраняемой территории КАМАЗа. У мужчин были при себе поддельные пропуска для проникновения на предприятие.

Восемь подсудимых признали свою вину частично, один не признал вовсе. Злоумышленников признали виновными по статье «Кража, совершенная группой лиц, в особо крупном размере» (п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорили к срокам от года до четырех лет. Часть отделалась условными сроками, один отбыл свой во время наказания, и его отпустили в зале суда.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле в Татарстане прокуратура утвердила обвинение против 49-летнего жителя. В суд направят уголовное дело по статьям о двойном убийстве, покушении на убийство и краже. Татарстанец полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Верховный суд республики.

Дарья Акимова