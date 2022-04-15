Татарстанец пойдет под суд за убийство супругов, нападение на свидетеля, кражу и угон автомобиля

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане прокуратура утвердила обвинение против 49-летнего жителя — в суд направят уголовное дело по статьям о двойном убийстве, покушении на убийство и краже, сообщила сообщила и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



Обвинение предъявлено по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «б», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности с целью скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Следствие считает, что 15 июня обвиняемый, будучи на улице Тургай в Набережных Челнах, поссорился с хозяевами дома. Вооружившись ножом и молотком, он нанес супругам множество ударов по различным частям тела. Потерпевшие скончались на месте. Злоумышленник напал и на женщину, которая была очевидцем случившегося. После этого мужчина проник в дом, взял 7 тысяч рублей и украл ключи от автомобиля — в последующем на нем его задержали сотрудники полиции.

Татарстанец полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Верховный суд республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Следком по Татарстану сообщил о финале расследования жестокого убийства трех человек в Казани. В январе прошлого года в квартире дома на улице Чуйкова обнаружили тела 18-летней девушки и ее родителей. Причиной убийства могло стать желание девушки расстаться с парнем.

Маргарита Головатенко