Первый рейс регулярного контейнерного поезда из китайской провинции Сычуань в Ульяновск отправится 20 июня

Из Китая в Ульяновск запускается прямой регулярный контейнерный поезд. Первый состав отправится 20 июня. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем telegram-канале.

По его словам, благодаря этому региональные предприятия смогут оперативно получать зарубежное сырье и комплектующие. Таким образом решатся проблемы с логистикой.

Грузы будут собираться на станции Чэнду в провинции Сычуань. Вместо двух-трех месяцев время в пути составит не более месяца. Из Ульяновска в Казань поезда прибывают примерно за 5,5 часа.

Фото: kremlin.ru

— Важнейшая задача — организация сбыта продукции. Благодаря работе открытого нами центра субконтрактации еще 30 российских предприятий потенциально готовы загрузить заказами ульяновских промышленников, — добавил губернатор.

Отмечается, что Ульяновская область планирует подготовить инициативу на федеральном уровне об установлении моратория на повышение цен на металл для внутреннего потребителя.

В сентябре прошлого года между Татарстаном и Санкт-Петербургом начали курсировать контейнерные поезда. В первый состав, который прибыл в петербургский порт, вошли 57 контейнеров по 40 футов, в них перевезли республиканские экспортные товары.

Диана Жиленкова