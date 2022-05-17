Сбербанк одобрил бизнесу Татарстана льготное кредитование на 9,8 млрд рублей

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк одобрило бизнесу республики 9,8 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки, которые были запущены с февраля 2022 года.



По программе Минпромторга для кредитования системообразующих предприятий республики заключено договоров на сумму 2,5 млрд рублей.

По программе Минсельхоза для поддержки системообразующих предприятий региона одобрено 6,3 млрд рублей кредитов.

По программам поддержки малого бизнеса Сбербанк одобрил заявок и заключил кредитных договоров на сумму порядка 1 млрд рублей.

Кроме этого, татарстанским компаниям малого и микробизнеса Сбербанк провел реструктуризацию действующих договоров на сумму более 1 млрд рублей. Для остальных сегментов (средние, крупные, крупнейшие клиенты) Сбербанк произвел реструктуризацию на сумму около 5,5 млрд рублей.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Нашей приоритетной задачей сегодня является помощь бизнесу республики в изменившихся условиях. Команда Сбербанка готова оказывать поддержку как в рамках государственных мер, так и по собственным программам».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"