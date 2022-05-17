КАМАЗ взыскал более 160 тысяч рублей за незаконное использование своего товарного знака

КАМАЗ через суд взыскал более 160 тысяч рублей за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба автогиганта.



Юридические лица и индивидуальные предприниматели использовали объекты интеллектуальной собственности без заключения с правообладателем лицензионных договоров.

Так, ИП использовал товарные знаки в доменном имени и на страницах сайта kamazzapchasti.ru, что явилось основанием для обращения с иском в суд. Нарушители отказались добровольно выплатить компенсацию компании, поэтому автогигант обратился в суд и взыскал 89 790 рублей. Не дожидаясь принудительного исполнения решения суда, нарушитель выплатил компенсацию в полном объеме.

Также с администратора доменного имени камаз.su взыскано 27 780 рублей за незаконное использование товарного знака ПАО «КАМАЗ». Факт незаконного использования исключительных прав в доменном имени kmu-kamaz.ru тоже стал причиной иска на 44 362 рублей. Нарушитель выплатил компенсацию в добровольном порядке.

Фото: kamaz.ru

Вчера в ПАО «КАМАЗ» опровергли возможность выпуска внедорожников под брендом компании. Сообщения о возможности выпуска внедорожников стали появляться в Сети в последние полгода. В них обсуждалось производство электрических и дизельных внедорожников.

Маргарита Головатенко