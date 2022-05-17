Татарстан из-за засухи 2021 года недополучил почти 40% продукции растениеводства
В Татарстане сельскохозяйственный сектор недополучил почти 40% продукции растениеводства из-за засухи в прошлом году, данные предварительных итогов сельскохозяйственной микропереписи республики представила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.
— Республика уверенно входит в четверку аграрных регионов России, и лишь в неблагоприятный 2021 год для нас республика заняла седьмое место, недополучив 39% продукции растениеводства, — приводит ТАСС ее слова.
В прошлом году Татарстан произвел 3,1% сельскохозяйственной продукции России. Показатели по Поволжью составили 14,9%.
Сейчас в Татарстане сельскохозяйственными культурами засеяли половину запланированных площадей. Из предстоящих объемов ярового сева (1,8 млн га) посеяно 895 тыс. га, то есть 49% к плану.
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