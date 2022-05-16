Центробанк увеличил ежемесячный лимит переводов за рубеж до $50 тысяч

Центробанк повысил ежемесячный лимит денежных переводов за рубеж до $50 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такую возможность имеют российские резиденты, а также нерезиденты из дружественных стран. Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному ЦБ на дату поручения на осуществление перевода.

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Отмечается, что нерезиденты из недружественных стран, которые работают в России, могут переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты либо платы за выполнение работ и оказание услуг. Данные средства можно перечислять за рубеж без открытия счета.

В марте Банк России ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Такое решение было принято на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. В апреле ЦБ повысил лимит до $10 тысяч.

Диана Жиленкова