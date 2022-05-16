Жителю Татарстана предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном 24 года назад

46-летнему жителю Татарстана предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в феврале 1998 года обвиняемый, являясь участником преступного сообщества «Татары» в Нижнекамске, участвовал в покушении на убийство 38-летнего бывшего лидера ОПС. Джип потерпевшего был расстрелян из автоматов. Однако в машине мужчины не было, поэтому он не пострадал. Как считает следствие, после нападения обвиняемый на автомобиле вывез злоумышленников с места преступления.

Фото: realnoevremya.ru

В 2003 году татарстанцу удалось скрыться от следствия. До сих пор он оставался последним участником группировки, который находился в международном розыске. Обвиняемого задержали лишь 13 мая 2022 года вблизи одного из домов по улице Вишневского в Казани. Причастность к совершению преступлений мужчина не признал. Он заключен под стражу.

Несколько дней назад сообщалось, что 40-летнего жителя Кайбицкого района республики заподозрили в покушении на убийство бывшей супруги. Из-за отказа возобновить отношения, мужчина взял нож и стал наносить потерпевшей удары по различным частям тела, в том числе в область жизненно важных органов.

Диана Жиленкова