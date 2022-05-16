Путин продлил срок службы Юрию Чайке

Продлен срок государственной гражданской службы полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, срок службы продлен до 21 мая 2023 года.

Фото: скриншот документа

Полномочия Юрия Чайки на посту полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе истекали 21 мая 2022 года. На эту должность его назначили в январе 2020-го. До этого он с 2006 года был генеральным прокурором России, а с августа 1999-го по июнь 2006-го — министром юстиции страны.

На прошлой неделе стало известно об уходе глав Марий Эл, Саратовской и Кировской областей — Александра Евстифеева, Валерия Радаева и Игоря Васильева. Затем Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав указанных регионов.

Так, врио губернатора Саратовской области был назначен Роман Бусаргин, Кировской области — Александр Соколов, а врио главы Марий Эл стал Юрий Зайцев.

Диана Жиленкова