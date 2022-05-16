Путин продлил срок службы Юрию Чайке
Продлен срок государственной гражданской службы полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, срок службы продлен до 21 мая 2023 года.
Полномочия Юрия Чайки на посту полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе истекали 21 мая 2022 года. На эту должность его назначили в январе 2020-го. До этого он с 2006 года был генеральным прокурором России, а с августа 1999-го по июнь 2006-го — министром юстиции страны.
На прошлой неделе стало известно об уходе глав Марий Эл, Саратовской и Кировской областей — Александра Евстифеева, Валерия Радаева и Игоря Васильева. Затем Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав указанных регионов.
Так, врио губернатора Саратовской области был назначен Роман Бусаргин, Кировской области — Александр Соколов, а врио главы Марий Эл стал Юрий Зайцев.
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