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Путин продлил срок государственной службы полпреду в СКФО Юрию Чайке

16:08, 17.05.2021
Путин продлил срок государственной службы полпреду в СКФО Юрию Чайке
Фото: skfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу», — говорится в распоряжении.

В 2020 году Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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