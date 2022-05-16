В Татарстане в ближайшие дни прогнозируется неблагоприятная погода

Фото: Максим Платонов

В Татарстане и в ряде других регионов России в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



В ближайшие два-три дня в регионе синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни, град и ветер до 22 м/с. Такая же погода ожидается в Пензенской, Саратовской и Самарской областях.

В некоторых регионах, таких как юг Краснодарского края и Черноморское побережье, прогнозируется опасное солнце, то есть высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6—7 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает 4 единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

Фото: realnoevremya.ru

На территории республики в понедельник, 16 мая, местами ожидается сильный дождь. Днем в Татарстане возможны гроза и сильный ветер порывами до 16—21 м/с. Согласно прогнозу, локально в республике может пройти град.

Маргарита Головатенко