В Госжилинспекции Татарстана назвали причину роста платы за отопление

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстанцам назвали причину роста платы за отопление. По словам начальника Государственной жилищной инспекции РТ Сергея Крайнова, она всего одна — это летнее повышение тарифов — их увеличили в июле 2021 года.

— Когда эту плату повысили, собственники этого не почувствовали. А когда стало холодать и когда стали приходить квитанции на оплату за тепло, они увидели рост. Но это каждый год так бывает, — объяснил спикер.

Несогласным с суммой в платежке Крайнов посоветовал в первую очередь обращаться в управляющие компании.

— Если вы приобрели башмак и отвалилась у него подошва, то в первую очередь вы идете куда? В магазин, и сдаете, потому что это они предоставили вам некачественную обувь. Здесь то же самое, — заявил он.

В прошлом году в Татарстане зафиксировали одно нарушение по начислению платы за отопление. С начала 2022-го подобных случаев пока не обнаружили, несмотря на то, что проведена уже 51 проверка.

Отметим, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно реагировать на жалобы жителей по поводу повышенных счетов за отопление. При этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин объяснил, что счета за отопление повысились из-за понижения температуры.

Татьяна Демина