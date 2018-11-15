Мэр Нижнекамска назвал осужденного за взятки главного архитектора «талантливым человеком»

Глава Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что осужденный за взятку главный архитектор города Эмиль Сиразетдинов смог продолжить работу в должности, так как является «талантливым человеком».

Метшин отметил, что сужденный чиновник некоторое время «не работал в качестве главного архитектора», а приговор суда «для него стал серьезным уроком».

По словам мэра Нижнекамска, Сиразетдинов «проявил слабость». Тем не менее, он не оправдывает поступок главного архитектора города.

«Ставить на нем крест и закрывать судьбу человека талантливого, способного, нужного с точки зрения результата работы для большого количества людей совсем неправильно» — цитирует Метшина "Ъ-Казань".



В конце 2016 года главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов был осужден за взятку в виде телевизора за согласование вывески на фасаде ТЦ «Олимп». При этом он сохранил свободу и муниципальную должность. Суд назначил Сиразетдинову штраф в размере 280 тыс. рублей.