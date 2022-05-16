«Коммерсант»: аэропорты попросили разрешить использовать устаревшее иностранное оборудование для досмотра

Ассоциация «Аэропорт» обратилась в Минтранс России с просьбой разрешить использование иностранного оборудования с истекшим сроком эксплуатации для досмотра пассажиров и багажа, — иначе компаниям придется перейти на ручной досмотр, а это может привести к большим очередям, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо.



Срок эксплуатации иностранных технических средств досмотра (ТСД) ограничен — он составляет до десяти лет. По истечении срока годности их эксплуатация нелегальна. Однако во многих аэропортах России сроки такого оборудования истекают в ближайшее время. 90% из них оснащены именно иностранным оборудованием, в настоящее время его замена не представляется возможной в связи с санкциями.

Если аэропорты перейдут на ручной и визуальный досмотр, это не только может привести к многочасовым очередям в зоне спецконтроля, но и к непреднамеренным ошибкам в некоторых случаях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как оценили в «Аэропорте», импортозамещение и переоснащение отечественными ТСД займет не менее пяти лет. По этой причине следует ввести практику «продления ресурсов».

Маргарита Головатенко