Эксперт предложил временно конвертировать доллары в рубли и размещать их на депозитах

Генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев рассказал, что наличные доллары по-прежнему остаются востребованной валютой. Однако при управлении ими в безналичном виде стоит выполнить ряд действий, сообщает издание «Прайм».

Лосев утверждает, что валюту стоит конвертировать в рубли и разместить на своих депозитах. Пока ставки остаются достаточно высокими, и можно будет получить прибыль на обмене валют. Также эксперт считает, что доллар не всегда будет лидером на мировом рынке, поэтому нужно привыкать к таким валютам, как китайский юань, и больше доверять рублю.

Он обратил внимание на обнаружение серьезной уязвимости в выстроенной годами мировой экономической системе. Лосев полагает, что повышение ставок по федеральным фондам, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочие накопившиеся уязвимости приведут к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне стало известно, что Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов новыми валютами. Среди них есть валюта Объединенных Арабских Эмиратов — дирхам, а также армянский драм и узбекский сум.

Дарья Акимова