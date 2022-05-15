Мосбиржа рассматривает запуск торгов дирхамами

Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов новыми валютами. Среди них есть валюта Объединенных Арабских Эмиратов — дирхам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Помимо этого, обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом. В настоящее время на Мосбирже есть возможность обменять рубли на десять зарубежных валют: американский доллар, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.

По словам источника издания, расширение списка доступных валют является логичным шагом из-за падения оборотов торгов на Мосбирже. Согласно расчетам, среднесуточный объем торгов в паре доллар — рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 242,9 млрд рублей.

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13 мая курс евро на Мосбирже опустился ниже 65 рублей. Второй день подряд стоимость европейской валюты находилась на уровне 2017 года. По данным на 10.00, минимальная цена евро составляла 64,95 рубля. На открытии торгов валюта стоила 66,7 рубля.

Дарья Акимова