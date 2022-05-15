Захарова: Россия не оставит без реакции хамские и незаконные шаги западных стран

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что страна ответит на все «хамские» или «находящиеся вне закона» шаги Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова рассказала, что ответы по ряду направлений уже даны. Часть разрабатывает Следственный комитет России. Это касается демонтажа и осквернения памятников советским воинам-освободителям и того, что творится в отношении российских дипломатов.

Она добавила, что высланные из Евросоюза российские дипломаты трудоустраиваются, так как укрепляются направления в Азии и СНГ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за спецоперации России на Украине может наступить глобальный голод. Та заявила, что из-за этих действий во всем мире прекращаются поставки и сильно растут цены на продовольствие. По словам Захаровой, его стоимость поднялась из-за санкций, введенных против России западными странами под напором США.



Дарья Акимова