Захарова: мировые цены на продовольствие растут из-за санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что из-за спецоперации России на Украине может наступить глобальный голод. Об этом сообщает «РИА Новости».

Недавно глава немецкого МИД заявила, что из-за этих действий во всем мире прекращаются поставки, и сильно растут цены на продовольствие. По словам Захаровой, его стоимость поднялась из-за санкций, введенных против России западными странами под напором США.

Захарова также отметила, что развал государственности Украины также является делом рук коллективного Запада.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце высказала мнение, что кризис, возникший из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине, может привести к усугублению проблемы голода во всем мире. Цены на продукты выросли на треть и достигли рекордных значений. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, от острой нехватки пищи в настоящее время страдают более 300 млн человек.

Позднее американский предприниматель и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде из-за ситуации на Украине. По его словам, эти события вызвали рост цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и увеличение государственных долгов.



Дарья Акимова