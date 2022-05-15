Работы татарстанских художников представят на биеннале современного искусства в Сенегале

В Сенегале на биеннале современного африканского искусства Dak’Art представят работы современных художников из Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина.

Выставка пройдет с 20 мая по 24 июня. На ней представят около 40 работ современных художников республики, в том числе Ильгизара Хасанова, Рамина Нафикова, Зухры Салаховой и Екатерины Сафоновой. По словам Силкина, организатором участия выступает «Остров-град Свияжск» при поддержке Минкульта и президента Татарстана.

Также Силкин рассказал, что в рамках биеннале на одном из домов в столице Сенегала Дакаре планируется создание граффити, посвященного российско-сенегальской дружбе. Это будет совместная работа художников из Татарстана и Дакара.

Биеннале современного африканского искусства Dak’Art — масштабная международная выставка современного искусства. Проводится в Дакаре раз в два года начиная с 1990 года. С 1996 года фокусируется на современном африканском искусстве.

В рамках Дней чеченской культуры в Татарстане 12 мая в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Искусство Чеченской Республики XIX—XXI веков». Она продлится до 13 июня. В экспозиции представлено более ста произведений — живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности, национальные костюмы, предметы быта, народные музыкальные инструменты.



Дарья Акимова