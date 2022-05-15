Володин анонсировал рассмотрение законопроектов, направленных на противодействие санкциям

До конца весенней сессии Госдума рассмотрит аконодательные инициативы, направленные на поддержку экономики России в условиях санкций, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Он отметил, что вопросы о мерах противодействия антироссийским санкциям находятся «в приоритетной повестке Государственной думы».

В качестве важных инициатив Володин упомянул законопроекты о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими с российского рынка, об увеличении бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в текущем году, о защите безопасности персональных данных, а еще об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом, сообщает ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стоимость продовольствия во всем мире поднялась из-за санкций, введенных против России западными странами под напором США.

Маргарита Головатенко