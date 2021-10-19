Казанская консерватория и ПГУФКСиТ заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: предоставлено Казанской консерваторией им. Н. Жиганова

Казанская государственная консерватория им. Н. Жиганова и Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали и. о. ректоров обоих вузов — Вадим Дулат-Алеев и Рафис Бурганов.

В планах у консерватории и ПГУФКСиТ — сотрудничество в культурно-просветительской, научно-образовательной, творческой и спортивно-оздоровительной сферах. Как отметил Рафис Бурганов, музыку и спорт объединяет культура. И добавил, что его коллега Вадим Дулат-Алеев захотел познакомиться с его вузом после назначения и. о. ректора консерватории.





Фото: предоставлено Казанской консерваторией им. Н. Жиганова

— Это сотрудничество очень полезно и для нас самих, и для участников. И музыканты, и спортсмены приучены фактически к военной дисциплине, ежедневным тренировкам с самого детства в достижении целей в своей профессии. Казалось бы, мы на разных флангах, но мы в одной армии — той, которая должна отстаивать духовную и физическую культуру, сохранять эти традиции, — комментирует событие и. о. ректора Казанской консерватории.



Анонсируя в начале октября сотрудничество с ПГУФКСиТ, и. о. ректора консерватории сообщил, что в планах, например, вместе провести музыкально-спортивный фестиваль «Национальные особенности в музыке и спорте». На нем студенты-спортсмены и будущие музыканты покажут национальные особенности музыкальных и спортивных традиций разных народов.

Татьяна Демина