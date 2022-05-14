Посол России в США Антонов: Вашингтон хотел бы ограничить использование «Посейдонов» и «Сарматов»

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Вашингтону не нравятся стратегические вооружения России, такие как носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, поэтому в будущем соглашении по контролю над вооружениями США хотят запретить «Посейдоны» и ограничить использование «Сарматов». Также Антонов отметил, что американская сторона практически полностью оборвала диалог с Москвой.

В марте 2018 года российский президент Владимир Путин впервые рассказал о создании подводного аппарата «Посейдон». Он отметил, что такие беспилотники могут оснащаться обычными и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Его основной задачей является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов.

«Посейдон» Фото: wikipedia.org

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева. По оценкам экспертов, она способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.



«Сармат» Фото: wikipedia.org

В апреле в Минобороны России сообщили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. По данным ведомства, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке.



Дарья Акимова