Летом из Казани запустят дополнительные поезда на черноморские курорты

Из Казани этим летом запустят дополнительные поезда — их вводят на фоне увеличения пассажиропотока в курортный сезон, сообщает пресс-служба РЖД.



Так, дополнительные поезда из Казани будут курсировать в Анапу, Адлер и Новороссийск.

Между Новороссийском и Казанью назначены дополнительные поезда №509/510, между Анапой и Казанью — поезда №515/516. Поезда №475/476 и 491/492 Казань — Адлер будут отправляться с периодичностью через день.

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В связи с повышенным спросом на период майских праздников ранее были назначены дополнительные поезда из Казани в Москву, Санкт-Петербург и обратно.

Маргарита Головатенко