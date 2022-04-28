На майские праздники вводятся дополнительные поезда из Казани до Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Марат Гайфуллин (архив)

В связи с повышенным спросом на период майских праздников назначены дополнительные поезда из Казани в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Так, дополнительные поезда отправятся из Казани в Москву до 30 апреля, а также с 1 по 3 мая и с 5 по 10 мая, из столицы России — с 28 по 30 апреля и с 1 по 11 мая.

Поезд №215 отправится из Казани 29 и 30 апреля, 9 и 10 мая в 00:44, прибудет в Москву в этот же день в 16:10.

Поезд №275/290 уедет из столицы Татарстана 28 апреля и 10 мая в 22:25, а из Москвы 29 апреля и 11 мая в 18:50.

Поезд №295/296 отправится из Казани 3, 5 и 9 мая в 22:25, а 28 апреля в 23:12.

Пассажирский поезд №295 уезжает из Казани 10 мая в 19:40, а из Москвы 29 и 30 апреля и 5, 7,10 и 11 мая в 01:45.

Поезд №295/290 отправится из Казани 2 мая в 22:25, из Москвы — 3 мая в 18:50.

Поезд №289/290 отправится из столицы Татарстана 29 апреля и 1, 3, 5, 7 и 9 мая в 15:36, из Москвы — 28, 30 апреля и 2, 4, 6, 8 и 10 мая в 18:50.

Поезд №273/274 отправится из Казани в Москву 29, 30 апреля и 1, 2, 3 и 6-10 мая в 16:00, а в обратном направлении — 29, 30 апреля, 1, 2, 4 и 6-10 мая в 0:20.

Пассажирский поезд №166/165 отправится из Москвы в Казань 6 мая в 12:10, а обратно — 10 мая в 08:13.

Фото: Марат Гайфуллин (архив)

Дополнительные поезда из Казани до Санкт-Петербурга отправятся 3 и 10 мая, а из Санкт-Петербурга в Казань 29 апреля и 6 мая.

Поезд №253/254 отправится из Санкт-Петербурга в Казань 29 апреля в 14:30, прибудет в Казань на следующий день в 20:38 и 6 мая в 16:00.

Из Казани в Северную столицу поезд отбывает 3 мая в 00:34 и 10 мая в 07:08.

На прошлой неделе стало известно, что что в июне возобновится курсирование поезда №113/114 Алма-Ата — Казань. Оно было временно приостановлено с 16 марта 2020 года.



Дарья Акимова