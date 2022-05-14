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В Минэкономики Татарстана сообщили о стабильной ситуации на рынке продовольствия

13:23, 14.05.2022
В Минэкономики Татарстана сообщили о стабильной ситуации на рынке продовольствия
Фото: realnoevremya.ru

Ситуация на продовольственном рынке в Татарстане по товарным запасам стабильная, сообщил вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.

В торговых сетях и распределительных центрах достаточно основных товаров для удовлетворения спроса населения. Продовольственное обеспечение — вопрос, который постоянно контролируется рабочей группы оперативного штаба.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам первого квартала 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 286,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 15%. Из 286,6 миллиарда рублей 125 миллиардов, или 43,6%, пришлось на продукты питания, а также напитки и табачные изделия.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаОбщество Татарстан

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