В Челнах досрочно возобновили подачу горячей воды в ряд домов

В Набережных Челнах начали досрочно возобновлять подачу горячей воды в ряд домов, сообщает Chelny.biz.



Так, горячее водоснабжение возобновили в дома 63, 64, 65 комплексов, а еще в дома 46-го и 47-го комплексах, где проводилась опрессовка.

Коммунальщики выявили десять повреждений, три из них устранили. Первый этап отключения горячего водоснабжения в Новом городе должен завершиться 24 мая. Работы будут продолжаться и в выходные.

На днях мэрия Челнов публиковала график отключения горячей воды в летние месяцы. Ожидалось, что до 24 мая без водоснабжения временно останутся объекты комплексов №22-25, 46-54, 61-65.

Маргарита Головатенко