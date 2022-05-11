Мэрия Челнов опубликовала график отключения горячей воды в летние месяцы

В Набережных Челнах до 24 мая не будет горячей воды в ряде домов. Без водоснабжения временно останутся объекты комплексов №22-25, 46-54, 61-65, сообщает мэрия города.

Также горячая вода будет отсутствовать с 9.00 15 июня до 00.00 28 июня в объектах комплексов №9, 12-14, 32-42, 44, 45, 59, 60 и 62. Под отключение водоснабжения попадают район «КамгэсЗЯБ», ЖК «Солнечный» и поселок Орловка.

Кроме того, отключение горячей воды планируется в ряде домов с 12 по 25 июля, а также со 2 по 15 августа.

Также сегодня мэрия Казани опубликовала график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», на май 2022 года. Например, с 17 мая ожидается отключение горячей воды по улицам 2-й Ленинградской, Айдарова, Бондаренко, Воровского, Гагарина и других.

Диана Жиленкова