Росрыболовство не поддержало позицию Татарстана о сокращении особого режима на Куйбышевском водохранилище

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане предложили сократить особый режим работы гидроузлов Куйбышевского водохранилища в связи с критическим снижением в нем уровня воды, с такой инициативой на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ для сохранения молодняка отнерестившейся рыбы выступил глава Минэкологии республики Александр Шадриков.



Глава министерства считает, что во втором квартале этого года приток в водохранилище будет равен 82% от нормы — 139 куб. км), а это нижний порог допустимых значений. Шадриков отметил, что после установления особого режима работы гидроузлов уровень водохранилища понизился на 80 см.

Представители других регионов России, татарстанские энергетики и системный оператор РАО «ЕЭС России» поддержали позицию Минэкологии республики, однако Росрыболовство с этим не согласилось и потребовало обеспечить нерест в Астраханской области. Окончательное решение будет принято на дополнительном заседании, проведение которого запланировано на 16-17 мая, сообщают «Челнинские известия».



Фото: Ангелина Панченко (архив)

В прошлом году уровень воды в Куйбышевском водохранилище опускался ниже среднемноголетних значений на 104 см. В пресс-службе Минэкологии Татарстана тогда отмечали, что 2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период.

Маргарита Головатенко