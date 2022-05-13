В Казани выставили на продажу портрет семьи Кадыровых за 500 тысяч рублей

В Казани выставили на продажу портрет семьи Кадыровых за 500 тысяч рублей. Размер полотна составляет 90/100 см, следует из объявления в Интернете.

Автор указывает, что картина выполнена из акриловых и перламутровых красок. Холст натуральный, натянут на подрамник.

Фото: avito.ru

— В этой картине, я передаю уют в доме, красоту природы Чеченского края и конечно всю любовь родителей и сына! — говорится в объявлении.

Несколько дней назад в Казань прибыла с рабочим визитом министр культуры Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова. Позднее она поделилась впечатлениями от столицы Татарстана: например, запомнилось многое из культурной жизни города.

Диана Жиленкова