Недельная инфляция в России составила 0,12%
С 30 апреля по 6 мая текущего года инфляция в России составила 0,12%. Например, маргарин в среднем по стране подорожал на 2,2%, соль поваренная пищевая — 1,3%. Такие данные приводит Росстат.
Также за указанный период увеличились цены на смеси сухие молочные (+1,1%) и консервы овощные для детского питания (0,9%), сметану и чай черный (0,8%), масло сливочное, молоко стерилизованное, хлеб ржаной, муку пшеничную и крупу гречневую (по 0,4%).
В то же время подешевели яйца куриные (-3,5%), сахар-песок (-1%) и плодоовощная продукция (-0,2%). Помимо этого, в 53 регионах России снизились цены на огурцы в пределах 0,1—10%.
По данным Министерства экономического развития страны, c 23 по 29 апреля 2022 года инфляция в России составила 0,21%. За этот период подешевели сахар и яйца, однако подорожали картофель и яблоки.
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