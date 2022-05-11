Недельная инфляция в России составила 0,12%

С 30 апреля по 6 мая текущего года инфляция в России составила 0,12%. Например, маргарин в среднем по стране подорожал на 2,2%, соль поваренная пищевая — 1,3%. Такие данные приводит Росстат.



Также за указанный период увеличились цены на смеси сухие молочные (+1,1%) и консервы овощные для детского питания (0,9%), сметану и чай черный (0,8%), масло сливочное, молоко стерилизованное, хлеб ржаной, муку пшеничную и крупу гречневую (по 0,4%).

Фото: realnoevremya.ru

В то же время подешевели яйца куриные (-3,5%), сахар-песок (-1%) и плодоовощная продукция (-0,2%). Помимо этого, в 53 регионах России снизились цены на огурцы в пределах 0,1—10%.

По данным Министерства экономического развития страны, c 23 по 29 апреля 2022 года инфляция в России составила 0,21%. За этот период подешевели сахар и яйца, однако подорожали картофель и яблоки.

Диана Жиленкова