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На Liga Forum в Татарстане создадут 10 студенческих объединений

14:08, 13.05.2022
На Liga Forum в Татарстане создадут 10 студенческих объединений
Фото: «Лига студентов Татарстана»

С 15 августа в Татарстане пройдет студенческий форум Liga Forum, который объединит обучающихся со всего Татарстана и регионов России. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент РМОО «Лига студентов Татарстана» Руфат Киямов.

Всего в рамках форума пройдут три образовательные смены:

  1. Professionals — для студентов колледжей;
  2. Universities — для студентов вузов;
  3. Community — для студенческих объединений.

Первая смена форума запланирована на 15—19 августа.

Руфат Киямов. Фото: «Лига студентов Татарстана»

В рамках третьей смены организаторы планируют собрать активных представителей студенчества, чтобы сформировать из них 10 объединений по основным векторам работы.

В рамках третьей смены пройдут такие образовательные треки:

  • Лига городов;
  • Первая лига;
  • Старосты;
  • Кампус;
  • Дружба народов;
  • Лига дебатов;
  • Предпринимательство;
  • Открывая страну;
  • Карьера;
  • IT.
Фото: «Лига студентов Татарстана»

    Отвечая на вопросы журналистов, Киямов рассказал, что на форуме собираются представители со всей России. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие студенты из 39 регионов страны.

    Программный директор форума Гульшат Габдрахманова добавила, что в рамках мероприятия будут работать и с представителями администрации учебных заведений. Так, например, в планах семинар для специалистов по учебно-воспитательной работе ссузов, а также панельная дискуссия с руководством вузов. Во встречах смогут принять участие и студенты, чтобы получить ответы на все интересующие их вопросы.

    Артем Гафаров
    ОбществоОбразование Татарстан

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