На Liga Forum в Татарстане создадут 10 студенческих объединений

Фото: «Лига студентов Татарстана»

С 15 августа в Татарстане пройдет студенческий форум Liga Forum, который объединит обучающихся со всего Татарстана и регионов России. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент РМОО «Лига студентов Татарстана» Руфат Киямов.

Всего в рамках форума пройдут три образовательные смены:

Professionals — для студентов колледжей; Universities — для студентов вузов; Community — для студенческих объединений.

Первая смена форума запланирована на 15—19 августа.

Руфат Киямов. Фото: «Лига студентов Татарстана»

В рамках третьей смены организаторы планируют собрать активных представителей студенчества, чтобы сформировать из них 10 объединений по основным векторам работы.

В рамках третьей смены пройдут такие образовательные треки:

Лига городов;

Первая лига;

Старосты;

Кампус;

Дружба народов;

Лига дебатов;

Предпринимательство;

Открывая страну;

Карьера;

IT.

Фото: «Лига студентов Татарстана»

Отвечая на вопросы журналистов, Киямов рассказал, что на форуме собираются представители со всей России. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие студенты из 39 регионов страны.

Программный директор форума Гульшат Габдрахманова добавила, что в рамках мероприятия будут работать и с представителями администрации учебных заведений. Так, например, в планах семинар для специалистов по учебно-воспитательной работе ссузов, а также панельная дискуссия с руководством вузов. Во встречах смогут принять участие и студенты, чтобы получить ответы на все интересующие их вопросы.

Артем Гафаров