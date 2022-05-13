На Liga Forum в Татарстане создадут 10 студенческих объединений
С 15 августа в Татарстане пройдет студенческий форум Liga Forum, который объединит обучающихся со всего Татарстана и регионов России. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент РМОО «Лига студентов Татарстана» Руфат Киямов.
Всего в рамках форума пройдут три образовательные смены:
- Professionals — для студентов колледжей;
- Universities — для студентов вузов;
- Community — для студенческих объединений.
Первая смена форума запланирована на 15—19 августа.
В рамках третьей смены организаторы планируют собрать активных представителей студенчества, чтобы сформировать из них 10 объединений по основным векторам работы.
В рамках третьей смены пройдут такие образовательные треки:
- Лига городов;
- Первая лига;
- Старосты;
- Кампус;
- Дружба народов;
- Лига дебатов;
- Предпринимательство;
- Открывая страну;
- Карьера;
- IT.
Отвечая на вопросы журналистов, Киямов рассказал, что на форуме собираются представители со всей России. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие студенты из 39 регионов страны.
Программный директор форума Гульшат Габдрахманова добавила, что в рамках мероприятия будут работать и с представителями администрации учебных заведений. Так, например, в планах семинар для специалистов по учебно-воспитательной работе ссузов, а также панельная дискуссия с руководством вузов. Во встречах смогут принять участие и студенты, чтобы получить ответы на все интересующие их вопросы.
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