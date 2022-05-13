В Татарстане после вмешательства прокуратуры компания выплатила сотрудникам 3,3 млн рублей долгов по зарплате

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана проверила соблюдение требований трудового законодательства в ООО «Комфорт» и обнаружила, что работникам не выплатили зарплату за март 2022 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что зарплату не получили 195 сотрудников. Общий долг по оплате труда составил 3,3 миллиона рублей. После вмешательства надзорного ведомства задолженность компания полностью погасила.

В отношении «Комфорта» возбудили дело об административном правонарушении по невыплате зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). В адрес генерального директора компании прокуратура внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая сообщалось, что Зеленодольская прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Даль-Кама». Выяснилось, что 64 работника предприятия не получили зарплату за февраль 2018 года. Долг по оплате труда составил 5 млн рублей. После вмешательства ведомства долг по оплате труда частично погасили, выплатив 2 млн рублей.

Дарья Акимова