Казань вошла в десятку городов по популярности бронирования отелей для летнего отдыха

Фото: Максим Платонов

Казань оказалась на шестом месте в списке наиболее популярных городов России для летнего отдыха, согласно данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru



Средняя стоимость ночи в отеле в столице Татарстана составляет 3 575 рублей. Как правило, туристы бронируют отель на четыре ночи.

В список популярных городов, где больше всего туристов бронируют номера, на лето вошли Сочи (2 992 рублей, средняя продолжительность брони 9 ночей), Анапа (2 928 рублей, 10 ночей), Санкт-Петербург (3 764 рублей, 5 ночей), Гагра (2 799 рублей, 8 ночей) и Москва (2 913 рублей, 3 ночи), после Казани — Ростов-на-Дону (2 693 рублей, 1 ночь), Пятигорск (2 171 рублей, 4 ночи), Кисловодск (2 753 рублей, 8 ночей), Соль-Илецк (2 337 рублей, 7 ночей).

Фото: Анна Сейтумерова

Казань заняла четвертое место по спросу на майские каникулы среди всех российских городов. Однако сами жители столицы Татарстана не являются активными путешественниками и занимают только 10-е место по спросу.

Маргарита Головатенко