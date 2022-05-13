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Казанцы пожаловались на отсутствие некоторых лекарств в аптеках — видео

04:24, 13.05.2022
Казанцы пожаловались на отсутствие некоторых лекарств в аптеках — видео
Фото: скриншот видео

Жители Казани пожаловались на отсутствие некоторых лекарств в аптеках. Среди них: карбамазепин, пульмикорт и другие, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В аптеках такие перебои называют временными. Ни один из производителей лекарств за последние 2 месяца с рынка не ушел, от исполнения контракта не отказался.

На данный момент ажиотажа на лекарства в аптеках нет, большинство препаратов есть в наличии. Однако в среднем стоимость медикаментов увеличилась на 2%. Это связано с увеличением расходов на транспортировку и хранение лекарств.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что добросовестных импортеров лекарств нужно поддержать и помочь им занять достойную нишу на рынке страны. По его словам, приоритет отдается дружественным странам.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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