Завтра некоторые дома в Кировском районе Казани временно останутся без газа

Завтра, 13 мая, с 8.00 до 21.00 временно останутся без газа некоторые дома Кировского района Казани. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Причиной отключения стала реконструкция автодороги по улице Осиновской. Без газа временно останутся дома, расположенные по улицам Узорной, Сафина, Осиновской, Залесной, Актанышской, Хибинской, Кавказской, Ландышевой и других.

Накануне был опубликован график отключения воды в Казани в мае. Например, с 17 мая без горячего водоснабжения временно останутся дома по улицам 2-й Ленинградской, Айдарова, Бондаренко, Воровского, Гагарина и других.

Диана Жиленкова